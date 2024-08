Corvino sottolinea le difficolta sul mercato: “Trovare giocatori oggi è difficile, quelli bravi li prende chi ha più moneta"

Quest’oggi il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore giallorosso Andy Pelamard in arrivo dal Clermont, ha parlato delle grande difficolta che hanno molte società italiane nel fare mercato. Questo un stratto delle sue considerazioni ai margini della presentazione:

”Con Pelmard abbiamo completato un reparto molto competitivo, con sostanza, muscoli e fisicità. In ogni sessione di mercato proviamo sempre a crescere. Lo scorso anno avevamo carenze nel gioco aereo, migliorate con Pierret e Gaspar. Adesso manca qualcosa di completamento. Si tratta di trovare un vice Krstovic, un vice Baschirotto e Gaspar. Cercare difensori è difficile”.

“Il mercato si è allargato ed è diminuita la qualità dei calciatori”

Ha anche aggiunto: “Sicuramente è diminuito il numero dei calciatori bravi/bravissimi. Poi è aumentato un altro aspetto: le pretendenti a cercare i calciatori bravi. Prima c'erano si aspettava fino all'ultimo giorno per venire in Italia. Ora il mercato si è allargato e non c'è più questa aspirazione. Si è allargato il mercato ed è diminuita la qualità dei calciatori. Quello più bravo lo prende chi ha più moneta”.