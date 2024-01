Brekalo e un impegno da onorare, anche se con le valigie in mano. Le opzioni per il futuro del croato

L'esterno della Fiorentina Josip Brekalo è ai saluti. Il croato è pronto a una nuova tappa, dopo un anno a Firenze decisamente poco esaltante. C'è, tuttavia, un impegno che lo tratterrà in viola per più tempo del previsto. Le assenze di Gonzalez, Kouame e Sottil indicano lui e Ikoné come titolari fissi sulle fasce.

Due strade per il futuro

Dopo questo periodo di attesa del rientro di almeno uno dei tre (Sottil incline a tornare verso metà mese), Brekalo potrà lasciare la Fiorentina già a gennaio. Il Corriere Fiorentino riporta le due opzioni per il futuro: Dinamo Zagabria a titolo definitivo o prestito secco al Bologna.