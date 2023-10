Il Franchi si alza in piedi per Ranieri: Dagli striscioni contro agli applausi, un bel segnale di riconoscenza

La partita tra Fiorentina e Cagliari, andata in scena ieri sera, è cominciata con una scena insolita per un campo di calcio e allo stesso tempo molto bella.

Il Franchi si è alzato in piedi per applaudire Claudio Ranieri, ex allenatore viola ai tempi di Rui Costa e Batistuta, che portò quella squadra a vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel 1996.

Quando lasciò Firenze, in Curva Fiesole apparve questo striscione: “Ranieri facci l’ultima magìa, sparisci”. Tutto cancellato via dallo scorrere del tempo e dalla presa di coscienza delle tante cose buone fatte da un vero gentiluomo e grande allenatore allo stesso tempo. Un bel segnale di riconoscenza.