A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci. Queste le sue parole sule possibili mosse della Fiorentina sul mercato di gennaio: “Si sa che in inverno è difficile muoversi sul mercato. Devi cercare giocatori scontenti che da te potrebbero rendere bene. Mi piace moltissimo Frendrup del Genoa, perché ha fisico e potrebbe prendere il posto lasciato vuoto da Bove, ma con l'arrivo della nuova proprietà ho paura che sarà difficile prenderlo. Fazzini è un colpo che puoi fare ora, ma non so se può essere fattibile in estate”.

"Folorunsho? Ha fisico è vero, ma a Napoli non ha mai giocato e andrebbe rimesso in forma. Non andrei a cercare all'estero. Alla Fiorentina serve qualcosa di pronto subito. Un altro colpo che serve è sull'esterno. Serve un giocatore che incida di più di Ikoné davanti".