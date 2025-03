Sconfitta per Gudelevicius in Nazionale. Il giovane centrocampista viola gioca titolare con la Lituania U21, sconfitta dalla Lettonia

Il giovane centrocampista della Fiorentina Primavera Ernestas Gudelevičius è costantemente nel giro delle nazionali giovanili lituane. E anche in questa sosta per le nazionali è sceso in campo con la sua rappresentativa Under 21, in un'amichevole contro la Lettonia.

Gudelevičius in campo con la Lituania Under 21

Il centrocampista della Fiorentina, sceso in campo da titolare con la 10 sulle spalle, è rimasto in campo per poco più di un'ora di gioco. La sua Lituania ha perso 0-2 contro la Lettonia, complice anche un'espulsione per i padroni di casa.