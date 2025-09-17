La Fiorentina potrebbe aver trovato l'uomo della svolta. E intanto Gudmundsson 'vede' il Como
Oltre che un'identità di squadra, Stefano Pioli è anche alla ricerca dell'uomo della svolta per la sua Fiorentina. E questo potrebbe essere Jacopo Fazzini.
Entusiasmo
Più volte è stato sottolineato come sia entrato molto bene nella partita di sabato scorso contro il Napoli. Adesso potrebbe essere lanciato dall'inizio contro il Como, anche per sfruttare l'entusiasmo generato da una prestazione così.
Recupero
Prosegue intanto il recupero per Albert Gudmundsson che, salvo sorprese, dovrebbe essere quantomeno convocato per la gara di domenica prossima. Reduce da una distorsione alla caviglia rimediata con la propria nazionale, l'islandese ha dovuto saltare l'impegno contro gli azzurri dell'ultimo fine settimana. Ma adesso la sua situazione sembra essere rientrata.