L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha finalmente trovato il suo primo gol in Serie A, dopo la doppietta al Cukaricki in Conference. Il giornalista Fabio Caressa, in settimana, si è espresso con parole forti sul grave errore a San Siro e sulle sue recenti prestazioni.

Sono arrivate, in serata, le ‘scuse’ di Caressa a Sky Sport: “Visto che l'avevo criticato la settimana scorsa, faccio i complimenti a Beltran. Perché si è presentato con grande personalità sul dischetto in un momento difficile. Poi è andato a festeggiare coi suoi tifosi”.