I flop del girone d'andata di Serie A: Sohm da solo al comando della classifica, ma quanti viola alle sue spalle...

Che la Fiorentina sia la sorpresa in negativo del girone d'andata è una certezza; la squadra viola, partita in campionato per insidiare la zona Champions, si ritrova impantanata in mezzo alla lotta salvezza.

Il rendimento insufficiente della squadra

Le responsabilità di questa debacle ricadono su molti, dalla dirigenza ai due allenatori che si sono susseguiti in panchine. E' innegabile però che in campo ci vadano i giocatori, e molti di loro hanno deluso le aspettative. Il rendimento di gran parte della squadra viola è stato ampiamente insufficiente tanto che, come si legge su TMW, la classifica dei giocatori con la peggiore media nel girone d'andata è fortemente segnata dalla presenza di molti calciatori viola.

La Classifica

1. Simon Sohm (Fiorentina) 5.33

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.42

3. Jonathan David (Juventus) 5.46

4. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50

5. Loic Openda (Juventus) 5.55

6. Kristjan Asllani (Torino) 5.57

7. Dodò (Fiorentina) 5.58

8. Marius Marin (Pisa) 5.58

9. Santiago Pierotti (Lecce) 5.59

10. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59

11. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60

12. Boulaye Dia (Lazio) 5.62

13. Francesco Camarda (Lecce) 5.63

14. Alvaro Morata (Como) 5.64

15. Tete Morente (Lecce) 5.64

16. Nikola Stulic (Lecce) 5.65

17. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.65

18. Caleb Ekuban (Genoa) 5.65

19. Gvidas Gineitis (Torino) 5.65

20. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66