Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, intervenendo a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come si sta muovendo la Fiorentina in questa Firenze di mercato.

“Pioli è un allenatore di prima fascia a livello tecnico, e di fascia a assoluta a livello umano nel rapporto con i suoi giocatori. Ho visto molte partite del suo Milan nei 5 anni in cui è stato a Milano, sia in campionato che in Europa, e va sottolineato che oltre allo scudetto ha raggiunto grandi risultati come una semifinale di Champions League. Ho visto un allenatore fare cose di livello assoluto a livello di idee e di gestione del gruppo, con gli anni si è poi sempre migliorato oltretutto. Il Milan ha avuto grandi momenti di difficoltà ma Stefano è sempre riuscito a ripartire con serenità e giocando anche un bel calcio. Poi ha avuto quest’esperienza in Arabia, che secondo me l’ha ulteriormente arricchito: gestire un giocatore come Cristiano Ronaldo non è facilissimo, senza dimenticare gli altri. Finalmente la Fiorentina ha virato su un allenatore di esperienza, un gradino sopra rispetto ai vari Italiano e Palladino”.

"Pioli è una certezza per tutti: con questa squadra può fare bene"

Ha anche aggiunto: “Non voglio tornare a parlare dello scorso anno, ma fortunatamente è stata presa questa decisione. Pioli rappresenta quello che mancava a Firenze ormai da tanti anni: era dai tempi di Trapattoni che a Firenze non arrivava un allenatore che aveva vinto lo scudetto, e quando hai vinto porti qualcosa in piu alle tue squadre. E’ un bagaglio che ti porta ad essere un allenatore diverso, e quest’anno la Fiorentina ha deciso di fiondarsi su un profilo di questo livello. Dal primo giorno che ho saputo della trattativa ho sempre sponsorizzato di andare a prenderlo, dal momento in cui Palladino si è dimesso. Sono molto contento sia per lui, che avrà modo di rifarsi dopo le dimissioni di qualche anno fa, e per la Fiorentina che sicuramente crescerà con il suo arrivo”.

“Con il suo arrivo la Fiorentina innalza, e anche di molto, il suo livello"

Ha poi concluso: “Faccio l’esempio di un grafico di borsa, che sale e scende. Nei primi due anni di Commisso sei rimasto stabile senza rischiare nulla. I successivi tre di Italiano siamo andati sempre a migliorare: prima hai messo le basi e poi hai via via provato a completare la squadra. Lo scorso hanno forse si ha avuto una caduta: c’era una squadra di buon livello, ma l’allenatore non era all’altezza. Ora invece il grafico torna a salire. Hai una squadra, almeno negli elementi base, simile a quella dell’anno scorso con a corredo però un allenatore di livello. E sappiamo molto cosa può dare Pioli a questa squadra. So che nei programmi della Fiorentina c’è quello di piazzare tre acquisti che innalzino il livello di questo gruppo, le ambizioni sono molto alte quest’anno”.