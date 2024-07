Se parte Retegui, Gilardino vuole Nzola. Juve e Roma possono "aiutare" la Fiorentina

M'Bala Nzola è in uscita dalla Fiorentina e non parte nemmeno per la tournée in Inghilterra. Tuttomercatoweb.com scrive che l'attaccante del Genoa Retegui è un'idea che si sta facendo sempre più concreta per due squadre di vertice come Juventus e Roma.

Nzola il primo nome del Genoa in caso di addio di Retegui

E il Grifone in queste ore ha reso noto la valutazione, tra i 20 e i 25 milioni di euro, per l'argentino, che poteva arrivare anche a Firenze prima di Kean. E in caso di addio, per i rossoblù si apre la pista Nzola, un'opportunità molto concreta per i liguri.

Una scelta targata Palladino

La Fiorentina non vede l'ora che arrivi una buona offerta per cedere l'angolano, totale flop dell'ultima stagione, con pochissime reti e problemi caratteriali. Palladino avrebbe già fatto capire alla dirigenza che non intende proseguire insieme all'ex spezzino.