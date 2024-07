Italiano 'imita' le traiettorie della Fiorentina: e su Thorstvedt ci va anche il Bologna

Sono destinate forse a lottare per simili obiettivi Fiorentina e Bologna in questo mercato: sono vari i nomi su cui i due club si sono incrociati nelle ultime settimane. L'ultimo è quello di Kristian Thorstvedt ma nelle idee dei rossoblù c'è anche Casadei, secondo La Gazzetta dello Sport. Il norvegese in particolare è uno di quei profili seguiti da Pradè, arenatosi poi sulla richiesta da 10-12 milioni da parte del Sassuolo. Da capire se invece per il Bologna sarà il prezzo giusto.