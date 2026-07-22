Svelato l'omaggio alla Fiorentina per il centenario: ecco il francobollo celebrativo - VIDEO FN

La Fiorentina si avvicina al suo centenario: prende il via una serie di eventi istituzionali dedicati al raggiungimento di un secolo viola. Oggi il club, all'interno del Viola Park, ha presentato un omaggio delle istituzioni, che hanno realizzato un francobollo celebrativo.

Ecco il francobollo celebrativo

Presenti il direttore generale Alessandro Ferrari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e altre figure di spessore, tra istituzioni e volti noti viola, tra i quali Fabiano Parisi e Dario Dainelli. Il francobollo è stato ufficialmente mostrato e timbrato, dando il corso legale.

Una dedica al centenario viola

Ecco il video della rivelazione del francobollo dedicato ai cento anni della Fiorentina: