La probabile formazione della Fiorentina: Parisi si riprende la fascia sinistra, dubbi a destra. In attacco torna Kouame prima punta, dietro a lui...

Italiano studia le mosse per affrontare il Sassuolo questa sera al Franchi. Scelte importanti, anche in vista della partita di Conference League di giovedì contro il Club Bruges, valevole per la semifinale del torneo. La Fiorentina potrebbe vedere il ritorno tra i pali di Christensen. Altro dubbio riguarda la fascia destra, con Kayode in vantaggio su Faraoni. In mezzo la coppia Milenkovic-Quarta, Parisi fa rifiatare Biraghi. A centrocampo spazio alla coppia Maxime Lopez-Duncan, mentre pochi dubbi davanti: Barak sulla trequarti con Ikone e Sottil sulle fasce. Kouame prima punta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Sottil; Kouame.