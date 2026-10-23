Giorgetti: "Mi aspettavo di più da Vanoli. Inter? La Fiorentina può perdere, ma conta il modo"

Il giornalista Angelo Giorgetti, intervenuto nel corso di Extra Viola in onda su Rtv38, ha parlato della Fiorentina affrontando vari temi.

Problema difensivo

"Penso che Vanoli si sia espresso in modo molto chiaro, vuole un centrocampo col doppio play e tutti abbiamo pensato ad Oulai e Fagioli con Atta come terzo. Ora non abbiamo ancora capito il ruolo di Atta e anche Oulai sembra immerso in una dose di mistero. Dobbiamo capire da qui in poi cosa farà Vanoli, lui ha detto di essere alla guida di una grande rosa ma la Fiorentina si sta dimostrando scopertissima quando deve difendere. 17 reti subite in 7 partite sono un record. Abbiamo visto tanti errori individuali che dipendono dal fatto che la Fiorentina si difende male e questo mi sorprende perché Vanoli è stato un difensore. Mi aspettavo che tornato a Firenze, Vanoli curasse di più la fase difensiva. I difensori centrali a campo aperto vincono pochi duelli e commettono errori pazzeschi come nel gol di Nico Paz di testa. Lui salta su Pongracic e Viery e nessuno dei due fa un passo per contrastare l'argentino".

Il match contro l'Inter

"Il rischio è che si ripropongono i fantasmi dell'ultima stagione con una rosa più giovane. E questo può essere difficile da superare, spero che Vanoli trova alla svelta una quadra. Servirebbe un risultato positivo, è un momento delicato. La partita contro l'Inter arriva con la Fiorentina penultima in classifica, non c'è niente da perdere. I nerazzurri hanno giocato in Champions League ieri, saranno un po' stanchi. L'Inter comincia spesso male le partite, ha segnato 21 gol in tutto il campionato ed è un avversario tostissimo. Nessuno può dire niente se la Fiorentina esce sconfitta a Milano ma dipende dal modo".