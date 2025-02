FOTO - Il bellissimo tatuaggio del tennista Cobolli per l'amico Edoardo Bove

Che tra Flavio Cobolli, tennista italiano di livello internazionale, ed Edoardo Bove ci sia una grande amicizia non è un segreto. Entrambi romani e romanisti, hanno condiviso negli anni diverse esperienze insieme, con l'uno più volte presente a vedere le gare dell'altro.

Il centrocampista viola è stato di recente anche in Olanda per assistere a un torneo dell'amico tennista. In queste ore Cobolli è in Messico per un torneo e alcune foto sul profilo dell'ATS Tour lo vedono allenarsi a petto nudo sotto il sole centramericano. Gli scatti però mostrano anche il nuovo tatuaggio di Cobolli dedicato a Edoardo Bove: una maglia della Roma con il numero 52, quello che il centrocampista della Fiorentina indossava in giallorosso prima del trasferimento a Firenze. Questa la foto di UTS Tour: