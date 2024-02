A Radio Bruno è intervenuto l'ex dirigente sportivo Pino Vitale, intervenendo sul momento della Fiorentina dopo il pareggio contro l'Empoli: “E' stata una partita mediocre da parte di tutte e due le squadre. Sembrava che la Fiorentina avesse paura di giocare, ma la rosa è più forte di quella empolese, doveva fare di più. Non credo alla Fiorentina di Frosinone, che è stata una squadra che ha preso più gol di tutti in Serie A, ma non credo nemmeno alla Fiorentina di Bologna. A questa squadra mancano i cardini. Deluso da Sottil, pensavo potesse fare molto meglio dopo il rientro a Firenze. Sempre questa palla indietro, a volte serve anche verticalizzare un po'. Italiano ci ha messo del suo, ma dovrà fare altrettanto per ritrovare quella di inizio campionato. Abbiamo iniziato questo 2024 in maniera scandalosa. Dico ancora che la Fiorentina se la può giocare con le romane e con il Bologna, ma quando era al quarto posto aveva avuto anche un po' di fortuna. Belotti a Empoli non ha avuto mezza palla giocabile".

E ancora: "La società Fiorentina non c'è. La società non esiste. Ci fosse un dirigente vero entrerebbe nello spogliatoio a parlare prima con l'allenatore e poi con i giocatori. In situazioni così Italiano avrebbe bisogno di confrontarsi, io l'ho vissuto tante volte durante la mia carriera. Il vero dirigente si vede nei momenti di difficoltà. Se il signor Barone dice che è il Galliani della Fiorentina… Datemela voi una risposta. Non era facile fare mercato a gennaio. Hanno preso Belotti, la rete la vede sempre. Faraoni non è niente di speciale, un giocatore che tutto sommato ci sta. Non capisco perché non giochi più Parisi. Se Biraghi è questo qui credo possa giocare anche Parisi”.