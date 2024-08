La Gazzetta dello Sport: Viola, esame d'Europa

A pagina 16, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, leggiamo: “Viola, esame d'Europa”. Sottotitolo: “Palladino, prima in Conference, coppa dolce-amara della Fiorentina”. Sempre a pagina 16, in basso: “Gudmundsson rassicura tutti: «Sono qui per segnare tanti gol»”.

A pagina 4, invece, si parla di cessioni in casa viola, con la partenza a breve prevista di Gonzalez: “Juve, ecco le ali. Si stringe per Nico, oggi l'incontro. Chiesa al Barcellona può liberare Sancho”. Sottotitolo: “Giuntoli vede la Viola: rilancio a 30 milioni più Arthur e Kostic. E ritorna sull'inglese”.