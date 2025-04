L'ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Domenica ho visto una bella partita, soprattutto sul piano tattico. Palladino l'ha preparata benissimo, e poi adesso la Fiorentina ha dei calciatori che fanno paura a tutti. Kean si commenta da solo, ma anche Fagioli è un fattore: Gasperini ha dovuto mettere De Roon a uomo su di lui. Sta venendo fuori una Fiorentina moderna, che mi piace molto”.

“Palladino ha imparato a preparare le partite"

Poi ha aggiunto: “L'obiettivo è trovare continuità con questo gioco e con questa formazione. Ho visto una preparazione della gara che per due mesi non s'è vista, mi riferisco alla coordinazione e all'intesa tra i giocatori in campo. La Fiorentina copre tutte le zone del campo, ho visto un Cataldi straordinario e due giocatori come Beltran e Folorunsho che sono entrati in maniera straordinaria”.

“Comuzzo non è un panchinaro”

Infine: “Palladino ha avuto bisogno di tempo e ha commesso degli errori, ma adesso dimostra di avere conoscenza anche dei nuovi arrivati. Il cambio di modulo, che poi era quel 352 con cui voleva partire a inizio stagione, è una chiara dimostrazione di certezze ritrovate. Comuzzo? Non è un panchinaro, è un ragazzo giovanissimo e avrà il suo spazio, non succede nulla se sta fuori. Per me resta un titolare, la Fiorentina ha quattro titolari in difesa”.