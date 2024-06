Proc. Bianco: "Finalmente Alessandro ha la considerazione che merita, è pronto per la Serie A. La Fiorentina ha dirigenti capaci"

Sul futuro alla Fiorentina di Alessandro Bianco, ha fatto chiarezza direttamente il suo procuratore, Giuseppe Galli, a Radio Bruno Toscana: “Stagione non buona, ottima. Rendimento ottimale condito con le convocazioni e con il torneo in Under 21 con la Nazionale. Finalmente la considerazione che merita. Con la Reggiana potevano arrivare ai playoff, erano vicini ma la squadra ha comunque fatto un buon lavoro”.

“Bianco è pronto per la Serie A”

Sulla scelta di lasciare in prestito l'anno scorso: “La rosa della Fiorentina è forte, composta da giocatori affermati che erano sicuramente più funzionali alle esigenze di Italiano. Adesso il ciclo tecnico è cambiato, quindi spero che possa avere spazio in viola. Manca coraggio? Crescita sempre insieme alla società, Bianco ha comunque giocato abbastanza prima di andare in prestito nella scorsa stagione. Prese anche un bel cazzotto (ride, ndr). Ora dovrà dimostrare tutto il suo talento, è pronto per la Serie A”.

“Fiorentina con dirigenti capaci”

Sulla Fiorentina: “Quest'estate ci sarà da fare, come spesso accade. Ma il club ha dirigenti capaci, seguiranno il mister e costruiranno la nuova squadra”.