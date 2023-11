Vince, senza convincere, la Fiorentina ma grazie al pari delle altre è prima nel gruppo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA del Girone F

Quarta giornata per il girone di Conference League della Fiorentina. I Viola di Italiano hanno vinto sul campo del Cukaricki in Serbia per 1-0. Decisivo un rigore di M'Bala Nzola, al suo primo centro in questa competizione. Minimo indispensabile massima resa per la Fiorentina stasera.

Nell'altra gara del girone, Ferencvaros e Genk hanno pareggiato nuovamente, dopo lo 0-0 di due settimane fa, per 1-1. Reti di Pesic e Muñoz: con questo risultato, la Fiorentina è prima in solitaria. Di seguito la CLASSIFICA DEL GIRONE F: