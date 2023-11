A una Fiorentina appannata e tutt'altro che brillante basta un calcio di rigore per spuntarla in Serbia contro il Cukaricki

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Cukaricki-Fiorentina 0-1 (7' rig. Nzola)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (55' Parisi); Lopez, Duncan (55' Mandragora); Sottil, Bonaventura, Ikone (55' Brekalo); Nzola (72' Nzola).

90'+ 6 Finisce qui la gara. La Fiorentina pur non brillando come gioco e intensità vince contro il Cukaricki per 1-0 con il gol segnato su calcio di rigore da Nzola.

90'+5 Ammonito Singh per fallo commesso su Pierozzi.

90'+4 Singh ha campo per andare al cross, pallone allontanato dalla difesa viola.

90'+2 Lancio per Adetunji che viene chiuso da Milenkovic prima che possa scappare verso la porta.

90' Saranno sei i minuti di recupero.

88' Fiorentina che ora si cambia il pallone soprattutto a centrocampo, con gli avversari che fanno di tutto per recuperare il pallone.

86' Cambio per il Cukaricki: esce Kovac, tocca a Singh.

83' Esce Mandragora che non ce la fa a proseguire dopo un colpo ricevuto: va in campo Arthur.

82' Ammonito Parisi per perdita di tempo.

80' Cambio per il Cukaricki: esce Ndiaye, va in campo Miladinovic.

78' Ci prova anche Milenkovic di testa ma non inquadra il bersaglio.

76' Prima vera palla gol per la Fiorentina dopo il calcio di rigore: Brekalo riceve il pallone e si gira per andare al tiro, interviene Filipovic in tuffo.

73' Tiro-cross di Boanventura, pallone che non trova la deviazione in area di nessun compagno in maglia viola.

72' Cambio nella Fiorentina: esce Nzola, tocca a Kouame.

70' Rischia di combinarla grossa Christensen, con il pallone che gli passa tra le mani da calcio d'angolo ma nessun giocatore della squadra serba ne approfitta.

68' Cambi per il Cukaricki: escono Ivanovic e Vranjes, vanno in campo Jovanovic e Cvetkovic.

65' Fiorentina che ora ha ripreso il possesso il pallone, ma ha ancora trovato il modo di rendersi pericolosa dato che il Cukaricki difende basso.

62' Bonaventura serve in area Nzola, ma Filipovic lo anticipa in uscita.

59' Ci prova anche Pierozzi, il suo tiro si impenna sopra la traversa.

57' Va al tiro Sottil, pallone che finisce tra le braccia di Filipovic.

55' Triplo cambio nella Fiorentina: escono Biraghi, Dunan e Ikone, vanno in campo Parisi, Mandragora e Brekalo.

52' Che occasione per il Cukaricki! Azione personale di Ndiaye che salta Ranieri e crossa per Kovac, il quale spara alto a pochi passi dalla porta! La Fiorentina deve darsi decisamente una svegliata.

49' Check del VAR per un presunto contatto in area tra Pierozzi e Adetunji in area viola, ma non c'è niente.

47' Ammonito Nikcevic per una trattenuta su Sottil.

46' Inizia il secondo tempo.

45'+4 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 con il gol segnato da Nzola su calcio di rigore nei primi minuti di gioco.

45'+2 Va al tiro da fuori Bonaventura, pallone deviato.

45' Saranno quattro i minuti di recupero.

43' Ammonito Biraghi per fallo commesso su Adetunji mentre il Cukaricki stava andando in contropiede.

41' Fiorentina che torna a giostrare il pallone a centrocampo cercando di servire gli attaccanti, ma di tiri in porta ancora non se ne vedono.

40' Ammonito Adetunji per una trattenuta su Ranieri.

38' Ancora Cukaricki all'attacco con Kovac, il suo tiro finisce largo sul fondo.

37' Rischia grosso Pierozzi che gioca il pallone indietro per Christensen con Adetunji che va in pressione sul portiere viola.

34' Ci prova Nzola evitando con il pallone due avversari venendo fermato nei pressi della porta avversaria, ma c'era fuorigioco.

31' Primo squillo in attacco del Cukaricki con Adetunji che va di testa in area, blocca il pallone Christensen.

28' Fiorentina che costruisce tanto a centrocampo, ma in attacco fino ad ora si è vista pochissimo.

25' Calcio di punizione battuto da Biraghi, pallone che va di poco oltre la traversa.

22' Gioco ripreso, Duncan va al tiro da fuori ma il pallone esce sul fondo.

20' Gioco fermo per insulti razzisti dalla tribuna nei confronti del giocatore del Cukaricki Ndiaye.

18' Sottil mette un bel pallone in area per Nzola, Vranjes interviene anticipando l'attaccante viola.

16 Fiorentina che continua con il suo paleggio, nascondendo così sempre di più il pallone ai giocatori serbi.

13' Si fa vedere in attacco Ndiaye sulla fascia destra, lo ferma puntualmente Ranieri.

10' Giro palla costante della Fiorentina, con la squadra serba che prova a ricomporsi.

7' GOL FIORENTINA! NZOLA! Dopo una revisione al VAR viene convalidato il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Nzola, che non calcia benissimo ma realizza comunque l'1-0 per i viola!

5' Ammonito Ndiaye nel Cukaricki per proteste.

4' Calcio di rigore per la Fiorentina! Il portiere Filipovic esce in area facendo atterrare Nzola lanciato verso la porta.

3' Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che sta comunque facendo girare velocemente il pallone.

1' Inizia la gara a Leskovac. Forza viola!

Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha immediatamente la possibilità di rifarsi, tornando in campo per la quarta giornata del girone F di Conference League. Questa sera i viola, al Dubocica Stadium di Leskovac, affronteranno contro il Cukaricki in una sfida fondamentale per il passaggio del turno: vincere, convincere e se possibile con tanti gol come all’andata. Se la Fiorentina infatti vorrà passare il turno come prima del girone dovrà presentarsi alle prossime sfide con Gent e Ferencvaros dovrà stare attenta anche alla differenza reti.

Come sappiamo il tecnico gigliato, che dovrà fare a meno degli infortunati Beltran e Kayode, ha già spiegato come l’appuntamento di oggi sarà fondamentale per coloro che finora hanno giocato poco. Parola d’ordine turnover! I fischio d’inizio è fissato per le ore 18.45, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.