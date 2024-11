L'attaccante della Fiorentina Jonathan Ikoné ha parlato in vista della partita di questa sera contro l'APOEL Nicosia ai canali della società cipriota. Queste le sue parole: "Il nostro unico obiettivo in ogni partita è conquistare i 3 punti. Sappiamo quanto sia importante avere continuità nei risultati, perché il nostro grande obiettivo è il primo posto nella classifica della Conference League. Per questo a Cipro daremo il massimo. Ogni avversario merita il nostro rispetto nelle competizioni europee. Non esiste più una partita facile a questo livello. L'APOEL è una squadra storica, con tanta esperienza in Europa. Sappiamo che non avremo una serata facile e dobbiamo giocare ad un buon livello per fare risultato".

E ancora: “Ndongala? Conosco il suo nome ma non ci siamo mai incontrati di persona. So che è un ottimo giocatore, con un grande talento e, come mio connazionale (è congolese ndr), gli auguro il meglio, oltre a vincere questa partita. Come in ogni gara abbiamo studiato tutti gli avversari. Dell'APOEL conosco anche Belec, che ha giocato per tanti anni in Italia, ma anche El Arabi, che abbiamo avuto come avversario l'anno scorso, in una finale che, purtroppo per noi, abbiamo perso".

E infine: “Le due finali perse per noi sono sicuramente una motivazione in più. Abbiamo fatto due grandi stagioni, ma negli ultimi due anni purtroppo ci è mancato quel punto in più, la finale, la ciliegina sulla torta e quest'anno daremo il massimo per realizzare traguardi importanti e dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.