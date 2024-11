A Sky Sport ha parlato l'ex Fiorentina Nenad Tomovic, che ora gioca al Nea Salamis proprio a Cipro, dove la squadra viola stasera sfiderà l'APOEL Nicosia. Queste le sue parole anche su Palladino, suo ex compagno di squadra ai tempi del Genoa: “Non lo vedevo da tanti anni. Mi ha fatto piacere. Gli ho detto un po' di segreti sull'Apoel. Non sono sorpreso che sia diventato allenatore, perché ai tempi non capivo bene l'italiano ma si vedeva che aveva qualcosina in più rispetto agli altri”.

E ancora: “Dopo le due finali perse ci voleva un cambiamento, anche quando ero a Firenze c'è stato un momento in cui serviva un cambio. Palladino è stata la scelta giusta. Credo che con lui la Fiorentina possa vincere qualcosa. La squadra viola sta facendo bene, può essere una sorpresa".