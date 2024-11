La Fiorentina torna oggi in campo in Conference League contro l'APOEL Nicosia, avversario cipriota che costituisce il terzo sfidante dei Viola nella League Phase 2024/25. Palladino opererà un po' di turnover partendo dalla porta dove Terracciano andrà a difesa dei pali come già successo nei due precedenti incontri. In difesa, spazio a Martinez Quarta e Moreno, la coppia che ha giocato nei primi due match. C'è comunque anche Pongracic: il croato è tornato a disposizione.

Tanti cambi per Palladino

Sulle fasce, Kayode e Biraghi scalpitano: i due hanno trovato pochissimo campo in questa stagione; sulla sinistra, però, c'è da considerare anche Parisi, ma solo a gara in corso. In mezzo al campo ancora si conta l'assenza di Cataldi, dunque possibile un possibile trio formato da Adli, Mandragora e Richardson, senza escludere comunque a priori Bove. Davanti, dietro alla punta Kouame, agiranno Parisi e Ikone, con l'ex Empoli che potrebbe agire da esterno alto. Beltran e Colpani partiranno dalla panchina; Kean è rimasto a casa a riposarsi.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Moreno, M. Quarta, Biraghi; Adli, Mandragora, Richardson; Parisi, Kouame, Ikone. All.: Palladino.