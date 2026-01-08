Bucchioni: “La trattenuta di Pongracic su Gila si è vista anche dall’ultimo anello dell’Olimpico. Arbitraggio di Sozza uno scempio”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, commentando con grande perplessità l’arbitraggio di Lazio-Fiorentina e la piega che sta prendendo la direzione delle gare di Serie A.

‘All’Olimpico uno spettacolo imbarazzante’

“L’arbitraggio di Sozza è stato uno scempio, e ci mettiamo dentro anche il VAR. All’Olimpico è stata una cosa imbarazzante, gli arbitri vanno rispettati, ma alcuni sono scarsi purtroppo, altri varisti vogliono incidere troppo. Non si capisce più cosa sta succedendo e si va contro il gioco del calcio, si vanno a fare delle autopsie”.

’Non si possono accettare certe cose’

“Il rigore non dato alla Lazio lo hanno visto anche dall’ultimo anello dello stadio: non sarebbe un chiaro ed evidente errore? Sozza era tra i più promettenti e si sta perdendo. Quando si arriva a certi livelli, non si possono accettare certe cose”.