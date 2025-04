Si è appena concluso il primo anticipo della 32° giornata di Serie A tra Udinese e Milan, con i rossoneri che hanno vinto per 4-0 in terra friulana.

La cronaca della gara

Ad aprire le marcature per i rossoneri è Leao al 42', che servito da Fofana, con un gran destro scaraventa il pallone in porta. Tre minuti dopo è Pavlovic a siglare di testa il raddoppio. Nel secondo tempo esce in barella il portiere del Milan Maignan per uno scontro di gioco in uscita con il suo compagno di squadra Jimenez, ma questo non complica per niente i piani della squadra di Conceição; al 74 infatti, è Theo Hernandez a calare il tris con una conclusione potente sotto la traversa. All'81 arriva il quarto gol del Milan con Reijnders che deposita in porta il pallone messo in area con lo scavetto da Leao. Minutaggio anche per l'esterno di proprietà della Fiorentina Riccardo Sottil in prestito ai rossoneri, andato in campo al 73'.

Come cambia la classifica

Con questo successo fuori casa il Milan guidato da Conceição va a 51 punti in classifica, ad una sola distanza dalla Fiorentina impegnata domenica contro il Parma, mentre l'Udinese allenata da Runjaic resta a metà classifica a quota 40.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 68, Napoli 65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 21, Monza 15.