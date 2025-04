Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora sta vivendo giorni decisamente intensi. Sul piano sportivo, è appena diventato l'uomo con più presenze in competizioni europee della storia del club viola, festeggiando ieri con tanto di gol su rigore e dedica al padre. Oggi, invece, arriva un'altra gioia personale: Mandragora si è sposato con la sua compagna Lucia Persico, da oggi moglie.

Mandragora e Lucia Persico sposi: oggi la cerimonia a Palazzo Vecchio

Un matrimonio a tempo di record, realizzato questa mattina, appena dopo che la Fiorentina è tornata da Celje dove ieri ha giocato e ha vinto 1-2. Come riportato da La Nazione, Rolando Mandragora e Lucia Persico hanno scelto Firenze per sposarsi, nella cornice di Palazzo Vecchio. Un'ulteriore testimonianza del forte legame con la città, che già è il luogo dove la loro figlia sta crescendo. La cerimonia si è svolta con la presenza di tanti amici e parenti, seguita da pranzo e taglio della torta con la loro bambina. Da ottobre, mese della proposta di matrimonio di Mandragora, all'11 aprile, giorno che dunque diventa speciale per la coppia.