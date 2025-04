Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, con la presenza di ieri, è diventato il giocatore con più partite in Europa della storia del club viola. Un traguardo questo festeggiato anche con un gol importante, sia pur realizzato su calcio di rigore.

“Sono onorato di entrare a far parte della storia della Fiorentina per il numero di presenze europee - scrive il giocatore sui social - Per lo più con una vittoria ed un gol…Non potevo desiderare serata migliore!”.