La Fiorentina gioca in difesa di Palladino. Il cambio di atteggiamento e la linea comune allenatore-club

Cambio di atteggiamento. Rispetto ad altre sconfitte recenti, dopo il KO di Napoli questo è quello che si registra all'interno della Fiorentina.

Il club viola è ‘sceso in campo’ in difesa dell'allenatore, Raffaele Palladino, in evidente difficoltà nel corso delle ultime settimane, attraverso le dichiarazioni del ds, Daniele Pradè.

Si è scelta la linea comune tecnico-dirigenza ("Questa partita ci ha fatto capire che siamo una grande squadra") soprattutto perché giovedì c'è un match che diventa fondamentale per la stagione dei viola; la Fiorentina non può più mettere in secondo piano la Conference League e questo lo sanno tutti gli attori sul palcoscenico.