Un’improvvisata tira l’altra e Moreno diventa terzino destro: comunque meglio che togliere minutaggio a Fortini

Quando non si hanno le idee chiare di chi o cosa si sta comprando, come purtroppo la Fiorentina ha dato troppe volte l’idea non avere, può capitare di ritrovarsi tra le mani un difensore centrale dal curriculum quasi vuoto e dal ruolo camaleontico. Quando fu prelevato dal Belgrano, Matias Moreno arrivava come specialista della difesa a tre, impostazione durata un mese prima dell'archiviazione e ritirata fuori con risultati disastrosi contro il Napoli. Che rimane l'unico momento su cui basarsi per elaborare un giudizio, prematuro ma inevitabilmente tragico, sul classe 2003.

Sembrava poter andare a Monza nell'ambito dell'affare Pablo Marì ma poi l'accelerata in uscita di Kayode ha cambiato le carte in tavola: non più merce di scambio, non più (solo) centrale ma anzi, terzino destro! Un ruolo ovviamente mai interpretato da un ragazzo di cui ancora non si può certificare il livello necessario per giocare in Serie A. E' la nuova improvvisata che si profila all'orizzonte, dato che ad oggi Dodo ha saltato pochissimi minuti e Palladino ad avere due reali alternative sulla fascia non sembra interessato.

Una soluzione piuttosto singolare ma in piena linea con il modus operandi di questi anni della Fiorentina e comunque un'idea sempre migliore rispetto a quella di strappare Fortini alla Juve Stabia. Il ragazzo classe 2006 sta trovando spazio e modo per affermarsi in Serie B, è in un contesto tattico ideale e soprattutto NON gioca da terzino destro. Considerato che la Fiorentina ha appena dato via un 2004 per non svalutarlo, riprovarci con un 2006 che si sta 'valutando' sarebbe stato a dir poco paradossale.