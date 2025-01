Chi si aspettava un vice Kean per ampliare il parco attaccanti resterà probabilmente deluso, secondo La Gazzetta dello Sport. Nella celebrazione di Moise Kean infatti, si sottolineano i suoi ottimi numeri, a meno uno dal suo record personale di 17 reti stagionali, raggiunto al Psg, ma anche i numeri poveri dei compagni di reparto. Sottil arriva dopo con 5 reti ma quasi tutte in Conference e 1 sola in campionato, Beltran è a 3 in A ma 2 su rigore, score identico per Gudmundsson mentre Kouame e Ikoné in Italia non segnano dalla scorsa stagione.

La Fiorentina però è convinta che l'ottimo rendimento di Kean sia dettato proprio dalla mancanza di concorrenza e dal protagonismo, mai avuto fin qui in carriera: per questo cercare un'alternativa non rappresenta un'esigenza. E tutti noi quindi, a dita incrociate, affinché al bomber viola non succeda nulla.