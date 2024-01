Ancora in gol Alessandro Bianco, il centrocampista viola segna e la sua Reggiana sbanca il San Nicola

Ancora Bianco-gol

Dopo la prima rete in Serie B, con la maglia della Reggiana, Alessandro Bianco si è ripetuto, mettendo il proprio sigillo dentro al calderone del San Nicola di Bari. Seconda rete stagionale per il centrocampista classe 2002 della Fiorentina, decisiva per mettere in ghiaccio la vittoria in casa dei pugliesi.

Il racconto della rete

Bianco a metà campo ha anticipato l'ex Crotone Benali, ha poi avanzato per diversi metri di terreno e dal limite dell'area ha trafitto Brenno con un bel tiro angolato. Una conclusione che ha sancito, dopo il gol di Fiammozzi, il successo della Reggiana di Nesta, che adesso dista solo tre lunghezze dalla zona playoff.