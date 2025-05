Speranza Gudmundsson, ma in vista dei Bologna è ancora tutto in forse. Attesi aggiornamenti (e spiegazioni) da Palladino

La Gazzetta dello Sport non chiude totalmente la porta alla speranza di vedere Albert Gudmundsson tra i giocatori a disposizione di Raffaele Palladino in vista del match contro il Bologna. Dopo la convocazione contro il Venezia, salvo poi essere rimasto in tribuna, l'attaccante islandese della Fiorentina ieri si è allenato a parte ma nelle prossime ore potrebbe tornare in gruppo.

L'unica speranza di Palladino

Con un Kean quasi certamente out contro il felsinei, l'unica speranza di Palladino di avere almeno un giocatore di ruolo per affrontare un Italiano fresco di vittoria della Coppa Italia è Gudmundsson. Beltran e Zaniolo sono infatti squalificati e sicuramente saranno convocati i giovanissimi Caprini e Rubino.

Si attendono aggiornamenti

Oggi pomeriggio il tecnico viola parlerà in conferenza stampa per aggiornare sulla situazione di Gudmundsson ma anche di Kean, che in questo finale di stagione lo si è visto con il contagocce in campo tra problemi familiari e fisici.