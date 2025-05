Alla Fiorentina non rimane che vincere (e sperare) per rimanere aggrappati alla corsa europea. La situazione, già quasi compromessa, si complica ulteriormente per Palladino poiché, per la difficile sfida contro il Bologna, il tecnico campano sarà costretto a inventarsi completamente un nuovo attacco.

Fra squalifiche e acciacchi fisici

Con molta probabilità, come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrà affrontare questa sfida senza il tandem d'attacco titolare formato da Kean e Gudmundsson. Entrambi sono usciti mal conci dalla sfida contro il Betis e non sembrano ancora in via di guarigione. Palladino, considerando anche le squalifiche di Beltran e Zaniolo, dovrà completamente ripensare il proprio attacco.

Largo ai giovani

Il Corriere dello Sport ipotizza l'utilizzo di Colpani sulla trequarti e a suo fianco uno fra Caprini e Rubino. Nessuno dei due giovanissimi attaccanti è una prima punta vera, ma entrambi hanno dimostrato di aver un gran il fiuto del gol. Tutti e due hanno già fatto il loro esordio fra i professionisti; ma giocare uno spezzone di partita quando il risultato è già indirizzato è completamente diverso rispetto a dover iniziare una partita dal primo minuto, specialmente in una partita importante come questa.