Missione impossibile per Kean col Bologna, sarà dura avere Gudmundsson. Si scaldano Caprini e Colpani

Sarà emergenza totale in attacco per la Fiorentina col Bologna e non è una novità. Come conferma in questi minuti Radio Bruno, Kean non ce la farà con ogni probabilità per domenica. Complesso il recupero di Gudmundsson, che però si farà di tutto per avere disponibile.

Due calciatori disponibili

L'unico attaccante a disposizione è Caprini, che è un'idea concreta così come il ritorno dal primo minuto di Colpani, considerate le squalifiche di Beltran e Zaniolo. Ancora niente da fare invece per Danilo Cataldi.