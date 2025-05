Kean preoccupa ancora. Le quotazioni in salita di Gudmundsson

Mancano tre giorni a Fiorentina-Bologna e permane l'incertezza sulle condizioni e sugli eventuali recuperi di Albert Gudmundsson e Moise Kean.

Quotazioni in salita

Per il primo però le quotazioni sono in salita, perché almeno ieri si è rivisto in campo, anche se ha fatto lavoro differenziato.

Invece Kean…

Ancora non ci sono invece novità positive per Kean; il centravanti sta cercando di superare un problema al quadricipite femorale accusato giovedì scorso in Conference. Non si è rivisto sul terreno di gioco, ma viste le condizioni della squadra, che dovrà anche fare a meno di Beltran e Zaniolo squalificati, potrebbe stringere i denti per essere comunque a disposizione.