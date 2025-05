Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, parlando della posizione del ds Daniele Pradè post-Venezia: “Dopo una sconfitta come quella del Penzo, mi sembra normale che un direttore sportivo parli di analisi su quanto non ha funzionato. Non è qualcosa di trascendentale, mi sembra anzi necessario. Riferimenti a Palladino? Abbiamo già parlato di lui e con lui una settimana fa, ancora prima del ritorno contro il Betis. Non è cambiato nulla e non c'è nient'altro da dire, tutto come allora”.

C'è la volontà di tenere Kean a Firenze? “Intanto pensiamo a finire queste due partite, poi sarà tempo di guardare al futuro. Quello di Kean e quello di tanti altri giocatori, ne parliamo da tempo con tutti gli interessati. Vediamo a fine stagione”.