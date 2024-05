"Fiorentina e Kappa non deludono mai": la nuova maglia della Fiorentina piace a tutti

La nuova maglia della Fiorentina, quella per la stagione 2024/25 che è stata indossata già ieri sera contro il Napoli, è stata apprezzata da tutti, in particolare dai tifosi viola. Kappa, lo sponsor tecnico scelto dal club di Commisso, ha tirato fuori una casacca semplice ma efficace, valorizzando al meglio il colore Viola.

“Fiorentina e Kappa, una garanzia”

E così anche il noto portale Footy Headlines, rinomato per gli “spoiler” delle magliette da calcio, ha commentato positivamente l'operato dell'azienda made in Italy. “Fiorentina e Kappa non si smentiscono mai”, mettendo a confronto anche la divisa della stagione attuale.