Una Fiorentina assatanata surclassa nel primo tempo l’Atalanta sul piano dell’intensità, dell’aggressività, della corsa e delle occasioni create. Ma mette all’attivo un solo gol. Che conserva con un secondo tempo meno brillante ma nel quale continua a meritare qualcosa in più dei nerazzurri, che però non arriva. Sarà sufficiente il gol di vantaggio nella gara di ritorno a Bergamo? Se così non sarà, resterà l’ennesimo rimpianto per il tanto gioco e poco arrosto (ovvero le reti).

I viola stavolta abbandonano il giropalla più noioso del pendolino dell’ipnotizzatore e puntano su lanci lunghi su cui si fiondano quattro semi attaccanti: Gonzalez, Beltran, Bonaventura e Kouame. Davanti solo Belotti, in mezzo solo Mandragora. La variante funziona e l’Atalanta non riesce mai a ripartire anche per il pressing asfissiante di tutti i viola con una menzione in questa specialità per Beltran.

I nerazzurri mostrano più calci che calcio, reazione di frustrazione per non riuscire a costruire neanche un’azione per tutto il primo tempo. La ripresa è più equilibrata ma la Fiorentina rischia poco e Carnesecchi vola due volte ad evitare il raddoppio viola. Sarebbe stato meritato e, soprattutto, molto utile in vista della gara di ritorno.

Mandragora – 8 – Praticamente unico baluardo davanti alla difesa trova il tiro della domenica, anzi, del mercoledì, con una palla-missile ad uscire che saluta le manone di Carnesecchi e si infila in rete dopo una leccata al palo.

Bonaventura – 7 – Gioca e giostra a tuttocampo. Recupera palloni sporchi che lucida per i compagni. Sempre al posto giusto nel momento giusto.

Beltran – 6,5 – Ormai uomo-pressing specializzato nel creare l’atmosfera giusta per il recupero palla dei viola. Supplisce alla gracilità fisica con il posizionamento. Suggerimenti preziosi per i compagni.

