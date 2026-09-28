Ma quanto ci teneva a segnare: la rincorsa e l'occasione di Pellegrino

Se c'era uno che aveva una grande voglia di mettersi in mostra durante Fiorentina-Signa, questo era proprio Mateo Pellegrino.

L'argentino aveva dentro di sé una grande voglia di segnare a tutti i costi. Certo, questa è una cosa che gli attaccanti centrali hanno nel dna, ma in questo caso c'era qualcosa di più in ballo.

Continuo ballottaggio

L'ex Parma infatti è al centro di un continuo ballottaggio con il ‘collega’ Beto Betuncal, che era fuori dai giochi a questo giro, perché impegnato con la Guinea Bissau in Africa: allora quale occasione migliore per mettersi in mostra davanti al proprio allenatore?

Ancora di rincorsa

Le cose però non sono andate perfettamente per Pellegrino, nel senso che ha segnato sì un gol, ma ha avuto diverse chance nella gara che non è riuscito a convertire in reti. E' chiaro che il tecnico farà valutazioni più ampie per portare avanti le proprie scelte, però possiamo dire che questa opportunità non è stata sfruttata pienamente da lui: la rincorsa continua.