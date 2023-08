Il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato la situazione e il mercato della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Genoa. Ecco cosa ha detto a Lady Radio: “La parola ‘migliorato’ non mi convince: penso, piuttosto, che adesso la Fiorentina sia completamente un'altra squadra. Tutti possono essere titolari, in questa situazione. Certo che la squadra è migliorata e si è rinforzata, lo vediamo sulla carta, ma non solo. Tutta un'altra cosa, è proprio del tutto nuova”.

E aggiunge: “La Fiorentina non aveva una coppia d'attacco come Beltran-Nzola, non aveva un esterno difensivo tecnico come Parisi… Faccio silenzio sul portiere, che è comunque una novità. Quante squadre sono migliori della Fiorentina? Ora come ora, cinque. Ora si deve puntare all'Europa League, si può fare. Roma e Atalanta sono avversarie forti, ma la Viola può competere con loro. I nerazzurri non sono superiori a questa Fiorentina, i giallorossi ancora meno”.