L'ex dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Sportiva del mercato svolto dalla Fiorentina fino ad adesso. Queste le sue parole sulle operazioni viola: “La Fiorentina è in sovrannumero. Oltre che quattro operazioni in entrata i viola devono anche cedere per ridurre la rosa. Amrabat? Palladino lo terrebbe volentieri, a quel punto non servirebbe un regista alla Tessmann. Ma siamo sicuri che il marocchino voglia rimanere a Firenze e prolungare il contratto?”

“De Gea? Sono un po' perplesso. Perché non lo hanno cercato altre squadre? Se poi sta bene fisicamente, in quel reparto la Fiorentina fa un bel salto di qualità. Se parte Gonzalez, la Fiorentina dovrà prendere Gudmundsson e un attaccante, poi mancano due centrocampisti e un difensore”.