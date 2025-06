La Fiorentina di nuovo al tavolo delle trattative con il Genoa per Gudmundsson. Per il momento, nessun riscatto in vista: i dettagli

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile futuro di Albert Gudmundsson, tra i giocatori in bilico in vista della prossima stagione in casa Fiorentina. Sull'ex Genoa la società viola ha un diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni, ma al momento il club di Commisso non ha intenzione di pagare la cifra pattuita. Il motivo? Il prolungarsi della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Per questo entro il 15 giugno la Fiorentina non pagherà la cifra pattuita per il riscatto dell'islandese. La rosea parla di un ritorno al tavolo delle trattative da parte della società viola e del Genoa, con i dirigenti che si troveranno la prossima settimana per cercare un nuovo accordo per il giocatore.