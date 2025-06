Ecco entro quando arriverà la scelta della Fiorentina sul nuovo allenatore. E sono due i nomi che rimangono in pole

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulle trattative che porteranno la Fiorentina a decidere il nuovo allenatore per la prossima stagione. La decisione sul tecnico arriverà verosimilmente da qui a una settimana, con il nome dunque atteso entro venerdì/sabato prossimo.

I due nomi in pole

Serve tempo per una scelta che va ponderata benissimo e non può essere sbagliata. Sono i due i nomi che rimangono in pole: da una parte Stefano Pioli, dall'altra Marco Baroni. Due profili che piacciono molto al Viola Park, con i dirigenti viola che hanno avviato i contatti su entrambi i fronti.

Perché sì

Nessun no, anzi. Baroni verrebbe più che volentieri sulla panchina viola, ma prima c'è da rescindere un contratto con la Lazio. Le firme dovrebbero arrivare martedì. Il suo calcio propositivo e la gestione di situazioni non semplici sono ben viste dalla Fiorentina. Pioli, invece, piace per la sua esperienza che ha anche con Firenze. Non può essere considerato una minestra riscaldata il suo ritorno, con una lettura tattica che è tra le sue forze da tecnico e un'esperienza internazionale che può aiutare soprattutto in chiave Conference. Ma per lui c'è da tenere d'occhio la concorrenza.