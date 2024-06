La Nazione: L'allenatore aspetta un bomber

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, il titolo sulla Fiorentina è: "Viola festival canta Raf".

Pagina 2

Ampio spazio per: “La rivoluzione di Firenze Contratto (2026) e futuro Palladino, blitz decisivo E l’Atletico chiama Nico”. Sottotitolo: “Vertice fra l’allenatore e i dirigenti viola. Contratto da 1,7 milioni a stagione”.

Pagina 3

Sul nuovo allenatore: “La lampada di Palladino Trasformista in Brianza Qui ripartirà dal 4-2-3-1 Il portiere? Deve giocare”. E ancora: "Manovra offensiva, esterni fondamentali e quei due moduli interscambiabili". In taglio basso: "Belotti a Roma, Nzola in bilico L'allenatore aspetta un bomber".

Pagina 4

Infine leggiamo: “Il rinnovo dell’argentino Dall’addio al contratto Quarta fino al 2028 ”Qui per vincere". Sottotitolo: “Il Chino quasi a vita: ”Amo Firenze, ora voglio rifarmi".