Flachi: "La squadra ha cambiato mentalità, ma non deve fare passi indietro. A Piccoli manca la cattiveria"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato il periodo di ripresa della squadra viola durante la trasmissione radiofonica Il Pentasport di RadioBruno.

La squadra in ripresa

“La squadra ha cambiato mentalità - ha detto Flachi - Solomon ed Harrison vanno molto di più dentro gli spazi e questo facilità il lavoro a Kean. Piccoli invece non ha avuto la cattiveria calcistica di rubargli il posto, si poteva ritagliare qualche spazio in più coglieno al balzo le occasioni che ha avuto, ma capisco che sia difficile quando ne giochi una si e due no”.

Le prossime partite

L'ex calciatore fiorentina ha poi analizzato le partite che aspettano i viola: “Domani la Fiorentina deve trovare defintivamente la continuità, evitando di fare passi indietro. Lunedì ci aspetta una partita difficile, dobbiamo stare attenti perché si ricordano dei 5 gol presi all'andata”.