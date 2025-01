Graziani: "Non ho capito il cambio di Colpani al 90', Palladino ha poca esperienza. Gudmundsson? Gli va data carta bianca"

L'ex Viola e Torino Ciccio Graziani ha detto la sua sul momento complicato della Fiorentina su RTV38, predicando calma nei giudizi verso l'allenatore Palladino: “Andiamoci piano con i processi: le cose non stanno andando per il verso giusto ma la classifica è ancora buona e c'è sempre la partita da recuperare”.

Sulla sostituzione di Colpani

“Io aspetterei a fare funerali. Nella partita con il Torino, non ho capito la sostituzione di Colpani al novantesimo: se voleva mettere una punta, perché non l'ha fatto mezz'ora prima? Gli avversari erano pure in dieci… La squadra nella ripresa è rientrata in campo spenta, moscia, e questo non va bene”.

Sugli errori di Palladino

“Palladino ha poca esperienza ma è molto ambizioso, ci tiene tanto al suo lavoro ed è un gran lavoratore, ma gli rimprovero il fatto di non aver sfruttato l'uomo in più. Poteva, forse doveva, tenere in campo fino alla fine Gudmundsson e dargli carta bianca, come gli facevano fare a Genova”.