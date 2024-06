Rimonta incredibile al Calcio Storico 2024: i Rossi vincono il secondo titolo consecutivo contro gli Azzurri

Un finale pazzesco alla finale del Calcio Storico 2024: i Rossi di Santa Maria Novella erano sotto di 4 cacce, per poi rimontare nel punteggio e battere gli Azzurri di Santa Croce per 8-7.

La Vitella torna dunque a Santa Maria Novella per il secondo anno di fila, dopo che lo scorso anno sempre i Rossi avevano battuto gli Azzurri. La caccia decisiva è arrivata a 20 secondi dalla fine, con il pareggio. Poi la caccia d'oro per i Rossi. Un risultato clamoroso, per come è andata la partita.