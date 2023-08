Vranckx e una trattativa che rischia di incagliarsi: Il Wolfsburg cambia le carte in tavola. Il dispiacere del giocatore...e di Italiano

La trattativa per portare Aster Vranckx alla Fiorentina adesso rischia definitivamente di incagliarsi. E' quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Gli intoppi registrati nelle ultime sull’asse Firenze-Wolfsburg in un primo momento erano apparsi superabili, ma ancora non sono stati sciolti dall’iniziale ottimismo si è passati a forti timori sul fatto che l’accordo tra il club viola e quello tedesco possa saltare.

Sul quotidiano sportivo si legge che il Wolfsburg ha deciso di punto in bianco di cambiare le carte in tavola e di chiedere per il cartellino del belga una cifra attorno al 12 milioni. Una mossa a sorpresa che ha indispettito la dirigenza viola che aveva presentato un'offerta iniziale di 7 milioni di euro che era stata accolta favorevolmente.

Tutto questo per il dispiacere del giocatore (che attraverso il suo entourage non aveva mai nascosto di valutare il club viola come un’opzione più che gradita), ma anche di Italiano che ha bisogno di un centrocampista visto che non può contare su Castrovilli e Barak e ha Amrabat che è sostanzialmente fuori dal gruppo.