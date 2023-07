Sulle pagine del QS de La Nazione c'è spazio per la Fiorentina in prima pagina: "Falcone e Musso, girandola in porta. Ma Terracciano...". A pagina 4 in taglio alto: "Audero, Musso o Caprile? Falcone può spiazzare tutti". In taglio basso: "Parisi ha firmato, Castro vede il rinnovo, tentazione Arthur". A pagina 5: "È già ora di calcio giocato. Test viola con la Primavera". Di spalla: "Kokogol e Giuffredi, settimana da applausi".